أخبار الهلال اليوم | دياز واللعب تحت الضغط .. ومدرب الوداد يطور فريقه

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 3 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 3 فبراير 2023.

رحيل البرازيلي والبرتغالي .. ماذا تغير في الهلال منذ آخر مونديال؟

ساعات على ظهور نادي الهلال للمرة الثالثة في منافسات كأس العالم للأندية، عندما يواجه الوداد المغربي في ربع النهائي، والجميع يتمنى أن يحقق الزعيم ميدالية خلال الموسم الحالي، ولكن الوضع تغير كثيرًا عن آخر مشاركة بالمونديال. "اقرأ التفاصيل"

تتويج الهلال بمونديال الأندية؟ رد فعل غريب من الفراج

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على إمكانية تتويج نادي الهلال ببطولة كأس العالم للأندية بشكل غريب، وذلك قبل انطلاق مشوار الزعيم بالبطولة. "اقرأ التفاصيل"

مدرب الوداد: مواجهة الهلال ستكون صعبة ونعمل على تحسين الأداء

المدرب التونسي مهدي النفطي؛ المدير الفني للوداد المغربي قال خلال تصريحات صحفية: "تابعت مواجهات الهلال عبر الفيديو، سيكون الموقف مختلفًا عن مواجهات الفرق المغربية التي أكن لها الاحترام".

النفطي قال: "يجب أن نكون في قمة الجاهزية، وأن نعمل على تحسين الأداء الهجومي لفريقي بعدما سجل 3 أهداف في آخر 5 مباريات بمسابقة الدوري المغربي".

رامون دياز: معتادون على اللعب تحت الضغط

أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أن فريقه معتاد على اللعب تحت الضغط، حتى لو حضر في المباراة 60 أو 70 أو حتى 80 ألف مشجع.

وقال مدرب الهلال: "قدومنا المبكر للمغرب يساهم في تأقلمنا مع الأجواء وتفاديًا للإرهاق، ونحن جاهزون للمباراة".