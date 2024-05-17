أخبار الهلال اليوم | حقيقة انتقال نجم الزعيم إلى مارسيليا .. وميسي يدفع ثمن رفض الأزرق!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 17 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق16 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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مارسيليا يحسم الجدل .. حقيقة التعاقد مع نجم الهلال في الصيفية

حسم مارسيليا الفرنسي، الجدل بشأن التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ديربي الرياض النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

يستقبل ملعب الأول بارك، قمة جديدة للكرة السعودية، والتي ستجمع بين النصر والهلال، في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

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ميسي يدفع ثمن رفض الهلال .. تفوق "من نوع خاص" لكريستيانو رونالدو بسبب النصر

مرة أخرى.. تفوق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على جميع نجوم اللعبة الأكثر شعبية في العالم، وعمالقة الرياضات الأخرى أيضًا. "اقرأ التفاصيل"

"أبرزهم أهداف الهلال والنصر والاتحاد السابقة" .. 227 لاعبًا متاحين للانتقال إلى السعودية

على الرغم من تبقي شهرين على فتح باب الميركاتو الصيفي رسميًا؛ إلا أن سوق الانتقالات هو الشغل الشاغل للجماهير الرياضية، في المملكة العربية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

"صدق ياسر القحطاني بوصفكم بالإمعات" .. نجم النصر السابق يهاجم إعلاميي الهلال

في وقت يروج به فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، لفكرة تنظيم العالمي لممر شرفي لغريمه الهلال، يعارض خالد الغامدي؛ النجم الأسبق للنادي نفسه، تلك الفكرة نهائيًا، معتبرًا إياها سقطة في تاريخ من يفعلها. "اقرأ التفاصيل"

للانتصار بديربي الرياض .. خطوة مفاجئة من إدارة النصر للاعبيها قبل مواجهة الهلال!

يستعد النصر لاستضافة نظيره الهلال مساء اليوم الجمعة، في مباراة ديربي الرياض، لتتخذ إدارة العالمي قرارًا مفاجئًا للاعبي الفريق الأصفر. "اقرأ التفاصيل"

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