أخبار الهلال اليوم | حفلة ميشايل، والمفرج والمالكي يُغادران النمسا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 يوليو 2023.
المالكي والمفرج يغادران معسكر الهلال في النمسا
غادر الثنائي عبد الإله المالكي ومتعب المفرج معسكر فريقهما الهلال المقام في النمسا استعدادًا للموسم الجديد يوم أمس.
واتجه اللاعبان إلى قطر حيث سيخضعا هناك لعدد من الفحوصات الطبية تحت إشراف الطبيب المعالج، وذلك كما أعلن الهلال عبر تويتر.
المالكي كان قد أجرى عملية جراحية لعلاج قطع في الرباط الصليبي في مركز سبيتار الطبي خلال يناير الماضي، فيما خضع المفرج لعملية تنظيف الغضروف للركبة في فبراير الماضي.
فيديو | حفلة ميشايل في معسكر الهلال
يبدو أن لاعبي الهلال يستمتعون تمامًا بمعسكرهم الإعدادي للموسم الجديد والمقام في النمسا، خاصة الجناح البرازيلي ميشايل.
جمهور الزعيم على تويتر تداولوا مقطع فيديو للنجم البرازيلي وهو يُغني بانسجام كبير وسط تشجيع من زميله صالح الشهري.
رسميًا .. الهلال خارج دوري الرديف 2023-2024م
أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا اليوم، الأندية المشاركة في النسخة الثانية من دوري الرديف للموسم المقبل 2023-2024م.
ويغيب عن هذه النسخة أيضًا الرباعي الكبير الأهلي، الاتحاد، النصر والهلال، إذ أن المشاركة اختيارية لفرق دوري روشن للمحترفين.
فيما سيشارك في البطولة سبعة فرق: الشباب، الفتح، الاتفاق، الفيحاء، أبها، الوحدة والخليج.
بسبب جوهرة كورينثيانز .. صراع جديد بين الهلال والنصر في الميركاتو الحالي!
معركة كبرى منتظرة بين الهلال والنصر، في الميركاتو الصيفي الحالي، على أحد النجوم البرازيليين، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.
وكيل رونالدو السابق يعمل ضد الهلال .. جورج مينديش يقاتل لتحويل وجهة برناردو سيلفا
لا يقف البرتغالي بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، وحده ضد الهلال السعودي في صفقة البرتغالي برناردو سيلفا؛ لاعب وسط الفريق، إنما كذلك وكيله جورج مينديش يعارض العرض السعودي.
لوكاكو يبدأ الرضوخ .. والهلال يستعد لـ"رد الإذلال العالمي"
شهدت الساعات القليلة الماضية، تحوّلًا مفاجئًا في صفقة انتقال النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
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