لوكاكو يبدأ الرضوخ .. والهلال يستعد لـ"رد الإذلال العالمي"

أحمد فرهود
Romelu Lukaku Inter 2022-23Getty
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تطورات مفاجئة في مستقبل روميلو لوكاكو

شهدت الساعات القليلة الماضية، تحوّلًا مفاجئًا في صفقة انتقال النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

الهلال قدّم أكثر من عرض إلى لوكاكو، خلال الأسابيع الماضية؛ إلا أن اللاعب رفضهم جميعًا، مفضلًا الانتقال إلى إنتر الإيطالي، أو مواطنه يوفنتوس، الذي دخل في الصفقة مؤخرًا، الأمر الذي تم وصفه من الجماهير بـ"إذلال الزعيم".

وفي هذا السياق.. كشفت شبكة قنوات "الكأس"، عن تراجع المهاجم البلجيكي، وبدء تجاوبه مع العرض المقدّم من نادي الهلال، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت أن الهلال، ينتظر رد نادي فولهام الإنجليزي، على العرض الأخير؛ للتعاقد مع المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، قبل اتخاذ قرار نهائي، في إتمام صفقة روميلو لوكاكو، من عدمها.

جدير بالذكر أن الزعيم الهلالي، اتفق على كافة الشروط الشخصية مع ميتروفيتش، في انتظار الرد النهائي من فولهام؛ للإعلان عن الصفقة الصيفية الرابعة؛ بعد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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