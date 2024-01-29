أخبار الهلال اليوم | جورج جيسوس يحبط ليونيل ميسي وفضيحة جنسية تهدد نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق الـ29 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ29 من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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جيسوس يحبط ميسي

يلتقي بعد قليل الهلال بإنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في لقاء كأس موسم الرياض الودي.

ميسي سيقود فريقه لمواجهة كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، الذي واجهه من قبل أربع مرات، لكنه لم يفلح في هز شباكه في أي منها.

المواجهات جاءت خلال تمثيل ميسي لبرشلونة، بينما خلال فترة ولاية جيسوس لبنفيكا ولشبونة البرتغاليين، خسر منها الأخير ثلاث مباراتين، وتعادلا في واحدة، لكن ليو لم يزر الشباك نهائيًا بأي منها.

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بنزيما يزامل نيمار؟ .. تطورات صادمة من داخل الاتحاد

يبدو أن مسلسل "مستقبل" المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، سيستمر حتى الدقيقة الأخيرة من الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

بعد مفاوضات شاقة .. النصر يحبط مخطط الهلال والأهلي ويجدد عقد ثنائي الفريق

نجح مسؤولو نادي النصر السعودي، في إحباط مخطط الهلال والأهلي، بخطف اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد دخولهما الفترة الحرة من عقوديهما. (طالع التفاصيل)

"تحليل لإثبات النسب" .. فضيحة جنسية جديدة تطارد نيمار

رغم غيابه عن اللعب منذ تعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي، إلا أن اسم نيمار، نجم الهلال السعودي، مازال يتردد في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، والسبب قصصه وفضائحه خارج الملعب. (طالع التفاصيل)

انتقادات لا تنتهي .. ما حقيقة ظهور نيمار بوزن زائد في عيد ميلاد روماريو؟!

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للبرازيلي نيمار جونيور، لاعب الهلال السعودي، وهو يعاني من زيادة واضحة في الوزن، عقب إصابته مع الموج الأزرق. (طالع التفاصيل)

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