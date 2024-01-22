أخبار الهلال اليوم | تفوق جديد على النصر ورسالة رينان لودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق الـ22 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ22 من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الثنائي المصاب يعود والوافد الجديد يشترك

شارك الثنائي العائد حديثًا من الإصابة ياسر الشهراني ومالكوم في مران الهلال اليوم، والذي أقيم على فترتين صباحًا ومساءً.

الثنائي غاب خلال الفترة الماضية، إثر معاناته من إصابات مختلفة، قبل أن ينهي برنامجه التأهيلي أمس.

على جانب آخر، انضم الوافد الجديد البرازيلي رينان لودي في المران الجماعي، لأول مرة منذ التعاقد معه الأسبوع الماضي.

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"وجود كريستيانو رونالدو لا يكفي" .. الهلال الأفضل ومركز متأخر للنصر

مرة أخرى.. تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صراع "الأفضل"، على نظيره النصر، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

رسالة رينان لودي

وجه البرازيلي لودي؛ ظهير الهلال الجديد، رسالة لجماهير النادي، بعدما ظهر لأول مرة في المران، معربًا عن فخره باللعب في السعودية.

وقال لودي خلال تصريحاته للمركز الإعلامي لناديه: "أنا سعيد جدًا على الفرصة التي أتاحها النادي لي، وأشكر أيضًا فهد بن نافل على جهوده، حيث كان هناك عدة خيارات في مركز الظهير الأيسر، ووقع اختياره عليّ".

وأضاف: "تواجدت في أماكن عديدة، تشهد منافسة قوية بمستوى كبير، واليوم أنا ذاهب لمسابقة جديدة، مسابقة تتطور باستمرار، حيث النجوم الكبار والبطولة تتطور باستمرار، أنا واثق جدًا من أنني سأقدم شيئًا رائعًا هنا في السعودية، وواثق من أن الجمهور سيكون سعيدًا باللاعب الذي سيكون متواجدًا في فريقهم لمدة ثلاث سنوات ونصف".

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أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين رسميًا، اليوم الإثنين، مواعيد مباريات الخمس جولات المقبلة (من 20 إلى 24)، والتي من المقرر أن تستأنف عقب نهاية كأس آسيا قطر 2023. (طالع التفاصيل)

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إن حضر في الملعب وكان في أفضل حالاته، ففريقه ضامن لهدف منه أو ربما صناعة أو تمريرة مفتاحية، وإن لم يكن في يومه فحتمًا سيظهر بلقطة فارقة، ترجح كفة فريقه، أما وإن حضر من على مقاعد البدلاء فانتظر تحول اللقاء رأسًا على عقب، إنه أكرم عفيف؛ جناح أيسر السد والمنتخب القطري. (طالع التفاصيل)

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