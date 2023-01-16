أخبار الهلال اليوم | تفسير احتفال الدوسري المثير وغضب تجاه رابطة الدوري

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين 16 من يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق 16 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

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المالكي يطير إلى قطر

يغادر عبد الإله المالكي؛ لاعب وسط الهلال، الرياض الليلة، متجهًا لقطر، للوقوف على حالته الصحية، بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات، إذ أن هذه هي المرة الثانية في خلال عام واحد، التي يتعرض بها المالكي للإصابة نفسها.

إيجالو يقترب من العودة

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن النيجيري أوديون إيجالو؛ مهاجم الهلال، سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بدايةً من الأسبوع المقبل، بعدما كان قد أصيب في العضلة الخلفية خلال مواجهة الاتحاد.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب سيكون مؤهلًا للمشاركة في مواجهة أبها، في 22 من الشهر الجاري.

راحة من التدريبات

منح الأرجنتيني لرامون دياز؛ المدير الفني للهلال، لاعبيه راحة من التدريبات، اليوم الإثنين، بعد مواجهة العدالة بالأمس.

وكان الزعيم قد حقق الفوز أمام العدالة بثنائية نظيفة، سجلها سالم الدوسري وصالح الشهري.

تفسير احتفالية الدوسري

فسر سالم الدوسري؛ جناح الهلال، احتفاليته المثيرة للجدل عقب إحرازه هدف خلال مواجهة العدالة بالأمس، إذ توجه للجمهور وطالبهم بالسكوت.

وقال الدوسري، خلال تصريحاته عقب المباراة: "أقصد أي شخص يقلل من احترامي أو يشكك في قدراتي، الرسالة واضحة، بالعكس جمهور الهلال دائمًا معي ومنذ الشوط الأول يهتفون باسمي، أعلم أن جمهور الهلال لم يقلل مني أبدًا، جمهورنا واعٍ ويعرف أن سالم لديه الكثير ولا يبخل على الفريق".

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Shahid