أخبار الهلال اليوم | تغيير موعد لقاء الوحدة .. وميشايل يُريد الرحيل!

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

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الهلال أحرج الكرة السعودية .. طلب إلى نجوم الاتحاد لـ"الانتقام" من صورة محمود الخطيب المثيرة

يترقب الشارع الرياضي، "القمة العربية" الكبرى بين ناديي الاتحاد السعودي والأهلي المصري، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة على أراضيها. "اقرأ التفاصيل"

تغيير موعد لقاء الهلال والوحدة

قرر اتحاد الكرة السعودي، تغيير موعد مباراة الهلال أمام الوحدة، المقرر له مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 17 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وتقرر أن تُقام المباراة في تمام السادسة مساءً بدلًا من التاسعة، لتعارض موعد المباراة مع موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

مفاجأة للهلال .. نيمار يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق بمساعدة مستثمرين عرب!

على الرغم من لعبه 5 مباريات فقط بقميص نادي الهلال السعودي؛ إلا أن أنباء "رحيل" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور عن الفريق، زادت بشكل كبير، في الساعات القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

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منصور البلوي يرد على "التفويت" للنصر .. ويؤكد: الهلال تلقى مجاملات تحكيمية

اعترف منصور البلوي، الرئيس "الذهبي" الأسبق لنادي الاتحاد السعودي، بحبه الكبير لعملاق الرياض النصر. "اقرأ التفاصيل"

تدريب الأهلي؟ .. جوزيه مورينيو يعلنها: اتخذت قراري النهائي!

مرة أخرى.. أثار المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، "الجدل" بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

فرصة ذهبية للأندية السعودية .. مفاجأة مدوية في عقد فاران مع مانشستر يونايتد!

يبدو أن الطريق أمام الأندية السعودية من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد ممُهدًا، بعد أن تم الكشف عن مفاجأة مدوية في عقد اللاعب مع الشياطين الحمر. "اقرأ التفاصيل"

"عرض نفسه على فريق آخر" .. محترف الهلال يرغب في الرحيل فورًا

أحيانًا يُقال إنه سيرحل، وفي أحيانٍ أخرى يتم تأكيد استمراره؛ هذا هو حال النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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