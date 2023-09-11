أخبار الهلال اليوم | تخوف شبابي من مجاملة الزعيم .. وقرار حاسم قبل ديربي الرياض

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق الـ11 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ11 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"يمهد طريق الهلال نحو متعب الحربي وأساء للنصر" .. جدل حول رئيس الشباب المرتقب

لا يريد الجدل أن يترك نادي الشباب السعودي مؤخرًا يعمل في صمت، فقد حان موعد جدل رئيسه الجديد المرتقب (طالع التفاصيل).

فيديو | الهلال فاز باليانصيب! ميتروفيتش يُسجل "الهاتريك" الثاني خلال سبتمبر

يبدو أن الهلال بتعاقده مع ألكسندر ميتروفيتش لم يكن قد أتم صفقة ناجحة فقط، بل فاز باليانصيب! إذ يعيش مهاجم فولهام السابق فترة رائعة من مسيرته الكروية (طالع التفاصيل).

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قرار إدارة نادي الهلال قبل ديربي الرياض المرتقب

كشف الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، عن تفضيل الإدارة الهلالية، خوض الفريق الأول، مباراته أمام نادي الرياض، على ملعب "الملز"، بدلًا من استاد الملك فهد الدولي.

وأشار العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن إدارة الهلال، ترى أن أرضية ملعب "الملز"، في حالة أفضل بكثير من "الدرة".

أسلوب الهلال الجديد مع سلمان الفرج

أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني أعلن تطبيق نادي الهلال، "تمارين وقائية" مع قائده سلمان الفرج، باستخدام "كرة التوازن".

وأوضح الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، أن الضغط على هذه الكرة؛ يسبب عدم اتزان، وهو ما يساعد في رفع ثبات القدم عند اللاعب.

خطف الرقم 9 والخوف على كأس آسيا .. أزمات تسببت فيها انتقالات دوري روشن العالمية!

انبهر العالم كله مما فعله دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، بعد إبرام التعاقد مع عدد كبير من أفضل نجوم العالم، ولكن كان هناك وجه آخر لتلك الصفقات العالمية! (طلع التفاصيل).

معذب الأهلي وعدو حمدالله .. أفضل 10 لاعبين في الدوري السعودي خارج الرباعي الكبير

8 نجوم .. هكذا يُمكن وصف قوائم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي هذا الموسم بعد الثورة التي شهدها سوق الانتقالات الخاص بهم عقب انتقال 75% من ملكيتهم إلى صندوق الاستثمار السعودي (طالع التفاصيل).

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