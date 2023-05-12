أخبار الهلال اليوم | تحركات مُريبة قبل نهائي الكأس .. وتقرب وحداوي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 12 مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة 12 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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توسلات وقبلات .. موقف غريب لرامون دياز وأندريه كارييو أمام مؤتمر نهائي كأس الملك

يبدو أن بعض جمهور الهلال السعودي وصل لحالة صعبة بعدما خسر فريقه المنافسة على كافة بطولات الموسم الجاري، ولم يبق أمامه إلا كأس خادم الحرمين الشريفين! "اقرأ التفاصيل"

هل يعقل؟ تحركات هلالية لخسارة الزعيم نهائي كأس الملك!

أصبح نادي الهلال على موعد مهم جدًا الليلة، حينما يواجه الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لإنقاذ موسمه ببطولة، ولكن هناك من يحاول منع الزعيم من هذا الأمر! "اقرأ التفاصيل"

هل يفعلها فهد بن نافل؟ توصية هلالية بالتعاقد مع حمد الله

يقدم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، موسمًا رائعًا للغاية حتى الآن، حيث يتصدر قائمة هدافي دوري روشن للمحترفين، ويقود العميد لتصدر ترتيب الدوري. "اقرأ التفاصيل"

"نهايتك تقترب" .. سالم الدوسري يصر على استفزاز جمهور الهلال!

يرفض سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال السعودي، الابتعاد عن مقصلة جمهور ناديه، ويصر على إثارة غضبهم خلال الأيام الحالية بطريقة غريبة. "اقرأ التفاصيل"

ياسر الشهراني يدخل حسابات رامون دياز

دخل ياسر الشهراني الظهير الأيسر لفريق نادي الهلال، حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، للدفع به أساسيًا في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك بعد ظهور الشهراني بمستوى طيب في تدريبات الهلال الأخيرة، استعدادًا لمواجهة الوحدة بنهائي كأس الملك.

مارشينياك حكمًا لنهائي كأس الملك

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اختيار طاقم تحكيم بولندي لقيادة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والوحدة.

واختار اتحاد الكرة الحكم البولندي سيمون مارشينياك، ويساعده راؤول سوكولنيكي وتوماس ليسنكيفيس، وحكم الفار توماس كوبنوسكي، والحكم الرابع فيصل البلوي، ومساعد حكم الفار عمر الجمل.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

سييرا يترقب موقف فيصل فجر

ينتظر المدرب التشيلي لويس سييرا تحديد موقف المغربي فيصل فجر، لاعب وسط نادي الوحدة، بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا في تدريبات الوحدة، استعدادًا للهلال.

وتعرض فجر للإصابة بكدمة قوية في مفصل القدم، بعد التحام حاد مع زميله حمد الجيزاني، خلال التدريبات الأخيرة.

Shahid