أخبار الهلال اليوم | بعدما دفع الثمن .. رامون دياز يتراجع، و"أريد الجنسية السعودية"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 5 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 مارس 2023.

بعدما دفع الثمن .. دياز يُعيد الثلاثي لقائمة الهلال

يبدو أن الثمن الذي دفعه رامون دياز بخسارة نقطتين بالتعادل مع الوحدة في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي جعله يتراجع عن قراره إراحة بعض اللاعبين الأساسيين.

صحيفة الرياضية أكدت أن دياز قرر إعادة الثلاثي عبد الله المعيوف وجانج هيون سو وسالم الدوسري لتشكيل الهلال الأساسي خلال مواجهة الغد أمام الفتح بعدما استبعدهم من المباراة الأخيرة أمام الوحدة لإراحتهم.

الفتح يصل الرياض دون الثلاثي المصاب

وصلت بعثة نادي الفتح إلى الرياض مساء اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة الهلال مساء غدٍ في مباراة مؤجلة من الدوري السعودي.

وقد غاب عن الفريق الثلاثي عمار الدحيم وتوفيق بوحيمد وتريستان دينجومي لاستكمالهم برنامجهم العلاجي في مقر النادي بالإحساء.

الهلال يبحث عن بديل سيلفا

تعكف إدارة الهلال حاليًا على البحث عن مدلك جديد للفريق بعد رحيل البرازيلي نيري سيلفا المدلك السابق بنهاية عقده مع النادي.

سيلفا عمل في الجهاز الطبي للزعيم على مدار السنوات الخمسة الماضية، وقد اختار الرحيل إلى نادي بوتافوجو البرازيلي مؤخرًا.

الهلال والفيحاء في رمضان

رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت موعد اللقاء المؤجل.

مأزق كبير لرامون دياز .. تحديد موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة