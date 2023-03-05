"على الأقل إقامة ذهبية" .. مدرب الهلال الأسبق يطالب السعودية بمنحه الجنسية

منذ عام 2018 والمدرب البرازيلي يعمل في الدوري السعودي

ست سنوات قضاها المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا في المملكة السعودية قائدًا لعدد من الفرق، ولا تزال المسيرة مستمرة.

صاحب الـ57 عامًا يقود التعاون حاليًا، لكن قبلها ومنذ عام 2018 عمل مع الفيصلي لفترتين (ستة أشهر – عامين)، الهلال (شهرين) والشباب (عام واحد).

وطالب شاموسكا، عبر تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد"، القيادات السعودية بمنحه الجنسية في عام 2024، حيث يتم عامه السابع في المملكة، أو الاكتفاء بمنحه الإقامة الذهبية بحسب ما يتراءى لهم.

وقال بريكليس: "في كل مكان عملت به هنا، تم استقبالي بشكل جيد من الإدارة والموظفين واللاعبين، هنا أشعر أنني قادر على تحقيق مزيد من النجاحات".

جدير بالذكر أن شاموسكا كان قد قاد الفيصلي للتتويج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020-2021، ويحتل مع التعاون حاليًا المركز الرابع قي جدول ترتيب دوري روشن السعودي.