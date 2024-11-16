أخبار الهلال اليوم | إلغاء مناورة الزعيم .. ونزيف قدم أليكساندر ميتروفيتش يثير الذعر!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 16 نوفمبر 2024.

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النقص العددي يتسبب في إلغاء مناورة الهلال

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن المدرب البرتغالي جورج جيسوس، قرر إلغاء مناورة الفريق في التدريبات التي أقيمت اليوم السبت، بسبب النقص العددي.

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وأضافت الصحيفة أن تدريبات الهلال شهدت مشاركة 8 لاعبين من الفريق الأول بالإضافة إلى 3 من درجة الشباب.

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أكد الناقد الرياضي هاني الداود، أن جمهور النصر لا يهتم إلا لتسجيل نجمه وقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، أهداف مؤثرة مع الفريق تساعده على تحقيق البطولات الغائبة عن خزائنه. "اقرأ التفاصيل"

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