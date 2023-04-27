أخبار الهلال اليوم | أوراوا يصل إلى الرياض .. وعودة "دفاعية" قبل النهائي الآسيوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 27 أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس 27 أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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ثنائي الأهلي والنصر واتحاديون بالجملة .. منافسون للهلال لكنهم داعمون له في النهائي الآسيوي

خيانة وطنية أم هذه نقرة وهذه نقرة؟، سيبقى هذا السؤال يتردد دائمًا مع كل مباراة قارية، يتحدث الإعلام مع كل مناسبة عن وجوب دعم كافة الأندية لجارهم المنافس في بطولة ليس محلية، فيما يرد البقية: "فريقنا ومنتخبنا الوطني فقط لا غير!". "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "استراحته ملعب النصر!" .. شقيق علي البليهي يُفحم مشجعًا للعالمي

على الرغم من غيابه عن ديربي الرياض الأخير بين الهلال والنصر، إلا أن جماهير العالمي مازالت تركز مع علي البليهي مدافع الزعيم، وهذه المرة حاول مشجع للفريق الأصفر استفزاز شقيقه! "اقرأ التفاصيل"

ارتباك داخل الهلال قبل مواجهة أوراوا ريد!

يواصل فريق نادي الهلال استعداداته لمواجهة نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا، ولكن حدث ارتباك داخل صفوف الزعيم قبل تلك المواجهة. "اقرأ التفاصيل"

وصول بعثة أوراوا ريد إلى الرياض

وصلت بعثة نادي أوراوا ريد الياباني إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الهلال نظيره أوراوا ريد مساء يوم السبت المقبل، في ذهاب دوري أبطال آسيا، على أن تقام مباراة العودة يوم السبت 6 مايو القادم على ملعب سايتاما 2002 في اليابان.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

ولي العهد يحضر نهائي كأس الملك بين الهلال والوحدة

قرر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، إنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لحضور مباراة نهائي كأس الملك، والتي ستقام بين الهلال والوحدة.

وكشف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، عن تشريف ولي العهد لنهائي كأس الملك، بحضوره وتسليم الكأس إلى الفريق الفائز.

الهلال يستعيد البليهي وحمد اليامي

شهدت تدريبات نادي الهلال، عودة الثنائي الدفاعي حمد اليامي وعلي البليهي، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وأصبح الثنائي جاهز للمشاركة في مباراة أوراوا ريد مساء يوم السبت المقبل، بعد تعافيهما من الإصابة.

Shahid