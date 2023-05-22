أخبار الهلال اليوم | أسرار البليهي، عودة العويس ودعم فينيسيوس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 22 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 22 مايو 2023.

العويس يحرس مرمى الهلال أمام العدالة

عاد محمد العويس للمشاركة في تدريبات الهلال بعد غيابه عنها خلال الفترة الأخيرة إثر تعرضه لنزلة معوية.

وبات من المتوقع أن يحرس العويس مرمى الهلال خلال مواجهة العدالة غدًا في الإحساء، وسيكون ذلك الظهور الأول له في دوري روشن منذ لعب أمام الطائي في إبريل الماضي، أي ما يقرب من 50 يومًا.

التسديدات والعرضيات سلاح الهلال ضد العدالة

استأنف الهلال تدريباته يوم أمس عقب الراحة التي منحها المدرب إيميليانو دياز للاعبين بعد الفوز على ضمك بهدف موسى ماريجا.

وقد تضمن المران فقرة خاصة على التسديدات والتمريرات العرضية التي ستكون سلاح الفريق أمام العدالة، بجانب التدريبات البدنية والتكتيكية المعتادة.

نجما الهلال يدعم نجم ريال مدريد

قدم نجما الهلال، سعود عبد الحميد وموسى ماريجا، دعمهما لفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بعد تعرضه لإهانات عنصرية خلال مواجهة فالنسيا يوم أمس في الدوري الإسباني.

ونشر الظهير الأيمن صورة تجمعه بالجناح البرازيلي عبر حسابه على إنستجرام، فيما نشر المهاجم صورة للاعب وعلق "فورتسا فيني".

الهلال في خطر فقدان ميسي!

رغم كل الأحاديث عن قُرب ميسي من الهلال إلا أن هناك 5 أسباب قد تقنعه بالانتقال للاتحاد.

لن تكون مفاجأة .. 5 أسباب قادرة على إقناع ميسي بتفضيل الاتحاد على الهلال

خطة البصل، أكثر المهاجمين إزعاجًا، أسرار الركزة أمام النصر والمدرب الأقرب .. البليهي يكشف الأسرار

مدافع الهلال يكشف العديد من الأسرار في حواره مع الإعلامي خالد الشنيف.

علي البليهي: الأهلي نقطة تحول كبرى في مسيرتي وأحب هذا الفريق بجانب الهلال

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