علي البليهي للمهاجمين: احمدوا الله أنني لا أطبق معكم خطة البصل!

مدافع الهلال اختار أكثر المهاجمين إزعاجًا له في الملعب

كشف علي البليهي مدافع الهلال عن أكثر مدافعي دوري روشن إزعاجًا له في الملعب، كما قلل من اتهامه باستفزاز المهاجمين محذرًا إياهم من استخدام خطة البصل التي كان يستخدمها حين كان لاعبًا لنادي الأمل.

صاحب الـ33 عامًا حل ضيفًا على الإعلامي خالد الشنيف في برنامج "ملعب SBC"، وقد قال عن أكثر المهاجمين إزعاجًا له "كلهم بالنسبة لي واحد، أنا من أجعل المواجهة صعبة أم سهلة، لكن يمكن القول أن عبد الرزاق حمدالله مزعج كثيرًا وكذلك فراس البريكان من السعوديين مزعج كثيرًا، بل حتى أكثر من الأجانب وحمدالله".

أضاف "البريكان مزعج لأنه يتحرك كثيرًا ولا يستسلم أبدًا بعكس الأجانب، وأحب أن أؤكد أن علاقتي بالجميع ممتازة خارج الملعب، أنا صراعي معهم داخله فقط لكن خارجه نحن أصدقاء تمامًا، منذ فترة قابلت حمدالله ودعوته للغذاء وأجلس مع لاعبي النصر والاتحاد أكثر من الهلاليين، دخلت في مشكلة كبيرة مع وليد عبد الله بعد إحدى المباريات وفي اليوم التالي كنت أتناول طعام العشاء معه".

البليهي سُئل عن اتهامه باستفزاز المهاجمين واتباع أساليب غير رياضية للحد من خطورتهم، فأجاب "لابد أن يمتلك المدافع شخصية، أنا لا أهتم بالمهاجم الذي يلعب ضدي بل بما أفعله أنا وشخصيتي في الملعب".

أضاف "أقول للمهاجمين أنني جيد جدًا معهم الآن، قبل 9 سنوات حين كنت مع الأمل كنت أدخل الملعب بقطعتي بصل في جواربي، وحين أشعر أن المهاجم يتحرك كثيرًا ومزعج وأتعب منه كنت آكل قطعة بصل ثم أذهب له وأتحدث معه لأجعله يُغادر كل المنطقة، أقول للمهاجمين احمدوا الله الآن أنني لا أستخدم حيلة البصل تلك، وقد أبدأ باستخدامها الموسم القادم".