أخبار الهلال اليوم | التشكيل المتوقع لمواجهة الاتفاق، وتطور ملفت في حالة ياسر الشهراني

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 18 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 مارس 2023.

التشكيل المتوقع لمواجهة الاتفاق

يقود إيميليانو دياز نجل المدرب رامون الهلال خلال مواجهة الاتفاق اليوم بدلًا عن والده الذي سافر للأرجنتين لأسباب عائلية.

وتُشير التقارير الصحفية إلى أن دياز سيدخل اللقاء بتشكيل مكون من: عبد الله المعيوف، ناصر الدوسري، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد، جوستافو كوييار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، أندريه كاريلو، ميشايل وإيجالو.

يغيب عن اللقاء كل من ياسر الشهراني ومتعب المفرج وموسى ماريجا ولوسيانو فييتو وحمد اليامي للإصابة.

الشهراني يتدرب بالكرة والدراجة

بدأ ياسر الشهراني مدافع الهلال استخدام الدراجة الثابتة بجانب الكرة في تدريباته البدنية التأهيلية عقب الجراحة التي أجراها في البنكرياس والوجه بعد كأس العالم قطر 2022.

اللاعب حسب صحيفة الرياضية السعودية يتقدم جيدًا في مراحل علاجه وتأهيله.

المفرج ينتظر الضوء الأخضر

ينتظر متعب المفرج مدافع الهلال الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لدخول التدريبات الجماعية مع زملائه.

اللاعب خضع لجراحة في الدوحة خلال فبراير الماضي بهدف تنظيم غضروف الركبة، وعودته للمران لم تتحدد بعد.

هل يُوافق الهلال على طلب الوحدة الجديد؟

نادي الوحدة يطلب طلبًا جديدًا من الهلال بشأن ماتيوس بيريرا.

طلب مفاجئ من الوحدة بشأن ماتيوس بيريرا والهلال يرد!