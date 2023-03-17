والد ليونيل ميسي يكشف حقيقة طلب نجله 600 مليون يورو للانضمام إلى الهلال

النجم الأرجنتيني مطلوب في الرياض

لم يصمت جورجي ميسي طويلًا عن الإشاعات التي تناولت مستقبل نجله ليونيل مؤخرًا، وخاصة مطالبه الضخمة للموافقة على ارتداء قميص الهلال السعودي الموسم القادم.

الهلال لا يخفي رغبته في التعاقد مع بطل العالم عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الصيف القادم، وتبدو الجهود موجهة في السعودية من جميع السلطات لإتمام تلك الصفقة والجمع بين ميسي وكريستيانو رونالدو في الدوري السعودي الموسم القادم.

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الأخبار الأخيرة من البرازيل تحدثت عن عرض الهلال راتبًا سنويًا قدره 300 مليون يورو للتعاقد مع ميسي، ثم زيادته إلى 350، مشيرة إلى أن والد اللاعب طلب الحصول على 600 مليون يورو في الموسم الواحد.

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والد ميسي علق على تلك الأخبار بنفيها تمامًا ووصفها بالأكاذيب، وذلك خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، إذ نشر عدة عناوين تناولت مستقبل نجله وبينها ذلك الذي يتحدث عن طلبه هذا المبلغ الضخم وعلق "أخبار كاذبة".

وأضاف غاضبًا كما يبدو "إلى متى ستستمر تلك الأكاذيب؟ أين الإثباتات على تلك الأخبار؟ كله كذب في كذب. إلى متى ستستمر الأكاذيب لمجرد جمع المتابعين؟".

يُشار إلى أن العديد من المصادر السعودية تتحدث عن توجه السلطات في البلاد لدعم مختلف الأندية للتعاقد مع نجوم كبار خلال الصيف القادم.