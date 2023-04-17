أخبار الهلال اليوم | البراعم يُعوضون "خيبة أمل" الكبار، وموقف سالم الدوسري من الديربي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 17 أبريل 2023

shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 17 إبريل 2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

مصادر: دياز لن يُواجه النصر بالأساسيين

أفادت عدة مصادر صحفية أن رامون دياز المدير الفني للهلال لن يدفع بالمجموعة الأساسية في مواجهة النصر مساء الثلاثاء القادم.

وأوضح حساب "أبو لطيفة" عبر تويتر أن جميع لاعبي الهلال جاهزون للمباراة باستثناء حمد اليامي، مشيرًا إلى أن دياز سيُريح بعضهم خشية من تعرضهم للإصابة قبل نهائي دوري أبطال آسيا وهو الهدف الأهم والأول للفريق في المرحلة الأخيرة من الموسم.

دياز يحسم مصير الدوسري في مران اليوم

أكدت المصادر المتابعة أن رامون دياز سيقرر بعد مران اليوم موقف سالم الدوسري من مواجهة النصر مساء غدٍ الثلاثاء.

اللاعب تعافى حديثًا من الإصابة وانضم للتدريبات الجماعية في اليومين الأخيرين، ومن المقرر أن يحسم دياز اليوم وجوده في التشكيل الأساسي أو على دكة البدلاء أمام النصر.

البراعم يُعوضون "خيبة أمل" الفريق الأول

عوض فريق البراعم تحت 15 عامًا جمهور الهلال عن خيبة الأمل الإحباط الذي أصابهم من نتائج الفريق الأول وخروجه من حسابات الصراع على دوري روشن، وذلك بفوزه بلقب دوري البراعم السعودي.

وحرص مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل على تكريم اللاعبين وجهازهم الفني وتتويجهم بالميداليات الذهبية.

ما هو موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد حال كان عيد الفطر يوم السبت؟

الهلال سيواجه الاتحاد ثالث أيام عيد الفطر السعيد بالتقويم الهجري، هل سيتغير الموعد بناءً على موعد بدء أيام العيد؟ هنا الإجابة

هل سيتغير موعد كلاسيكو الاتحاد والهلال بناءً على عيد الفطر؟