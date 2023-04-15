أخبار الهلال اليوم | استسلام عبد الله الحمدان، واستهداف مهاجم بورتو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 15 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 15 إبريل 2023.

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الحمدان يرفع الراية البيضاء: انتهت آمالنا في الدوري

رفع عبد الله الحمدان مهاجم الهلال الراية البيضاء بتأكيد على أن فريقه أصبح خارج حسابات المنافسة على لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، وذلك في تصريحاته عقب الخسارة أمام الباطن مساء أمس.

وأضاف لقنوات SSC "نعتذر لجمهورنا، كنا نحاول إسعادهم ونأمل بالتعويض في المباريات القادمة".

تابع "لعبنا بطريقة لعب جديدة اليوم وقد صنعنا عديد الفرص لكننا أهدرناها وعوقبنا بالتسجيل في مرمانا، كنا نأمل في الفوز بتلك المباراة وكذلك على الطائي لنقترب من المنافسين لكن لم يحدث للأسف وأصبح الأمر صعبًا علينا".

أتم "بعد مباراة اليوم، ابتعدنا بنسبة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري، لكننا الهلال وسنحاول بذل قصارى جهدنا مهما يحدث".

خليفة الدوسري: نأمل في معالجة الأخطاء

اعترف خليفة الدوسري مدافع الهلال بوجود خلل في دفاع الفريق أدى لإحراز الباطن هدف الفوز في مباراة الفريقين مساء أمس.

ووعد المدافع الشاب بإصلاح الأخطاء في قادم المباريات، نافيًا تمامًا غياب الانسجام بينه وبين زميله في الدفاع محمد جحفلي.

الهلال يُقدم عرضًا للتعاقد مع مهدي طارمي

أشارت عديد المصادر الصحفية إلى أن الهلال قدم بالفعل عرضًا رسميًا للتعاقد مع الإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي للتعاقد معه خلال الصيف القادم.

وينتهي عقد طارمي مع بورتو في صيف 2024 لكن الهلال يأمل في إقناعه وناديه بالموافقة على العرض الذي يتضمن التوقيع على عقد يمتد لـ3 سنوات.

طارمي حال لعب في الهلال سيكون أول إيراني يلعب في الدوري السعودي على مدار تاريخه.

لحظتان سعيدتان في خسارة الهلال أمام الباطن

خسر الهلال أمام الباطن لكن الجمهور خرج سعيدًا بلحظتين مهمتين.

رغم الخسارة .. جمهور الهلال يجد لحظتيه السعيدتين أمام الباطن