حملة لمطالبة لجنة الانضباط بإيقاف موسى ماريجا .. ورد فعل قوي من وليد الفراج

تصرف غريب من مهاجم الهلال بعد الخسارة أمام الباطن

shahid

تصدر وسم "لجنة الانضباط والأخلاق" منصة تويتر لعدة ساعات بعد نهاية مباراة الهلال والباطن في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي مساء أمس، وذلك بسبب مطالبة الجمهور للجنة بإيقاف موسى ماريجا مهاجم الأزرق.

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الهلال خسر مباراة الجولة الـ24 أمام الباطن بهدف نظيف مساء أمس الجمعة، وقد انتشر مقطع فيديو عقب اللقاء يُظهر ماريجا وهو يعتدي بيده على الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني للباطن، وهو ما اضطر الحكم لمنحه بطاقة صفراء.

وتحدثت بعض المصادر عن أن تصرف ماريجا لم يكن سوى رد فعل لاحتفال المدرب بالفوز أمام جمهور الهلال في المدرجات، لكن النقاد الرياضيين والمحللين أجمعوا على خطأ ماريجا في اللقطة.

الجماهير المنافسة خاصة النصراوية دشنت حملة عبر تويتر للمطالبة بإيقاف ماريجا ومنعه من خوض ديربي الرياض يوم الثلاثاء القادم، وهو ما واجهه الإعلامي وليد الفراج برد فعل قوي وصارم.

الفراج وعبر حلقة أمس من برنامج "أكشن مع وليد" دعا أولئك المطالبين بإيقاف ماريجا بالهدوء وعدم إهدار وقتهم في شيء دون جدوى، مشيرًا إلى أن الملف أغلق تمامًا بتدخل الحكم ومنحه البطاقة الصفراء لمهاجم الهلال.

وقد أكد الحكم السابق سمير عثمان على حديث الفراج، لكن مشيرًا إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق قد تتدخل في حالة واحدة فقط وهي أن يذكر الحكم في تقريره ما يُدين المهاجم المالي.

وقد أكدت عديد المصادر في تويتر على عدم ذكر الحكم في تقريره ما يُدين ماريجا خلال تلك الواقعة، مكتفيًا بما فعله من إظهار البطاقة الصفراء في وجهه.

Shahid