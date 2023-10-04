أخبار النصر اليوم | كاسترو يعاقب نجم الفريق .. وهذا ما فعله رونالدو بمكافأة كأس الملك سلمان!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "Goal"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الرابع من أكتوبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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ماذا فعل بحصاد أول بطولة مع النصر؟ .. تصرف غريب من كريستيانو رونالدو بشأن مكافأة كأس الملك سلمان

جاء للنصر السعودي من أجل الأموال؟ يمكن لموقف البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، تجاه مكافأة بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" 2023م، أن يرد على هذه المزاعم ببساطة! (طالع التفاصيل).

لويس كاسترو يعاقب لاعب النصر بـ"قرار انضباطي صارم"

أثار "الغياب الغامض" لأحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن المباريات الأخيرة، الجدل في الشارع الرياضي السعودي (طالع التفاصيل).

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"العمر مجرد رقم" .. كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة جديدة مع النصر

"العمر مجرد رقم".. هذا ما أثبته الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"الانضباط" تغرم نجم النصر .. وتعاقب الأهلي رسميًا

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مجموعة من العقوبات؛ بعد نهاية الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 (طالع التفاصيل).

كريستيانو رونالدو يفتح باب السخرية .. النصر "يطقطق" على "فزعة" الفتح ضد الدون

"من يضحك أخيرًا .. يضحك كثيرًا" طبق نادي النصر السعودي هذه القاعدة مع منافسه الفتح، وجاء بالرد عليه في التوقيت المناسب بعدما صمت لعدة أيام (طالع التفاصيل).

اللعب في أبطال أوروبا؟ .. أزمة الاتحاد وسباهان بداية قانونية لهروب الأندية السعودية من "الآسيوي"!

منذ أسابيع وبعض التقارير المحلية والعالمية، تشير إلى إمكانية مشاركة الأندية السعودية - خاصة الهلال والنصر -، في مسابقة دوري أبطال أوروبا (طالع التفاصيل).

رونالدو كان مُحقًا .. "جاسوس إكس" يثير الرعب في مانشستر يونايتد!

تستمر الفوضى كعنوان رئيسي لتجربة إريك تين هاج في مانشستر يونايتد، في إثبات جديد بأن كريستيانو رونالدو كان محقًا بمغادرة النادي (طالع التفاصيل).

بعد اعتزاله تشجيع مانشستر يونايتد .. النصر يكافئ "عاشق كريستيانو رونالدو" بمفاجأة خاصة

بعد 36 عامًا من تشجيع نادي مانشستر يونايتد، أعلن اليوتيوبر الشهير سبيد؛ والمعروف بعشقه للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، تخليه عن دعم الشياطين الحمر من الآن فصاعدًا، والتفرغ للعالمي فقط (طالع التفاصيل).

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