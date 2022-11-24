أخبار النصر اليوم | يوم الامتحان أُهين أبو بكر وجديد مفاوضات رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق 24 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

أفضل من صلاح؟ الأمر واضح للجميع يا أبو بكر!

"يوم الامتحان يُكرَم المرء أو يُهان"، هذه هي القاعدة التي يرددها عليها الكثيرون منّا، فهي أبلغ رد على الكاميروني فينسنت أبو بكر، الذي دائمًا ما يُريد أن يؤكد على أن يستطيع فعل ما يفعله النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ولا يراه مميزًا عنه في شيء! (طالع التفاصيل)

الدون يرد على العالمي .. جديد مفاوضات النصر "المتقدمة" مع رونالدو والهلال يضايقه

الكثيرون يتسابقون حاليًا للظفر بخدمات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما أصبح لاعبًا حرًا قبل شهر واحد فقط من الميركاتو الشتوي. (طالع التفاصيل)

شركات كبرى تقتحم المشهد .. اتجاه لخصخصة الرباعي الكبير في السعودية

مفاجأة كبرى كشف عنها الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ، عن خصخصة عدد من الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)