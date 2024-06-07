أخبار النصر اليوم | وكيل تاليسكا يعرضه للرحيل عن العالمي .. وكاسترو يُريد التخلص من لاعبه!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 7 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.

استعدادًا للرحيل عن النصر .. وكيل أندرسون تاليسكا يعرض اللاعب على هذه الأندية!

يبدو أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، بدأ التخطيط من الآن؛ لـ"مرحلة" ما بعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | من قلب إسلام آباد .. رسالة الجماهير إلى كريستيانو رونالدو في مباراة السعودية وباكستان

وجهت الجماهير التي حضرت مباراة باكستان والسعودية، في إسلام آباد، رسالة غير مباشرة، إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. "اقرأ التفاصيل"

لويس كاسترو يخبر مسؤولي النصر: "أريد التخلص من هذا اللاعب!"

طلب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، "التخلص" من أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"

خاص | بيرلو يتحدث عن صفقة النصر التاريخية .. ويؤكد: "لا يمكن مقارنة ليونيل ميسي مع كريستيانو رونالدو"

رفض الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، "مقارنة" الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

هل سيرحل عن النصر؟ أليكس تيليس يحسمها

حسم النجم البرازيلي أليكس تيليس مصيره من الاستمرار مع نادي النصر الموسم المقبل، بعد الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"