أخبار النصر اليوم | موعد جديد لمواجهة الهلال، وهجوم عبد العزيز المريسل على الجمهور

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 28 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 فبراير 2023.

غريب وجونزاليس يُشاركان في مران الإثنين

استأنف النصر تدريباته يوم أمس الإثنين بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بقرار من المدرب رودي جارسيا لمدة 24 ساعة عقب الفوز على ضمك.

وشارك الثنائي ألفارو جونزاليس وعبد الرحمن غريب في المران بشكل كامل، حيث تعافى الأول تمامًا من إصابته التي أبعدته طويلًا عن الملاعب ومن المتوقع أن يُعوض الموقوف عبد الإله العمري أمام الباطن يوم الجمعة القادم، فيما أثبتت الفحوصات الطبية سلامة مفصل الثاني.

موعد جديد لديربي الرياض في دوري روشن

أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديلات على جدول مباريات دوري روشن السعودي بعد تأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وفي أبرز تلك التعديلات تقديم مباراة الديربي بين النصر والهلال إلى يوم 18 إبريل بدلًا من 3 مايو، وذلك ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن.

رونالدو وكونان ضمن التشكيل المثالي لجولة التأسيس

أعلن حساب دوري روشن السعودي على تويتر التشكيل المثالي للجولة الـ18 من البطولة والتي أطلق عليها اسم جولة التأسيس احتفالًا بيوم التأسيس في السعودية.

وضم التشكيل نجمي النصر، المدافع جيسلان كونان والمهاجم كريستيانو رونالدو، بعد مساهمتهما الجادة في فوز الفريق على ضمك خارج ملعبه.

هجوم شرس من المريسل على جمهور النصر

الإعلامي النصراوي يصف بعض النصراويين بالمشككين!

لا تهدموا النصر .. المريسل يشن هجومًا ضاريًا على النصراويين