لا تهدموا النصر .. المريسل يشن هجومًا ضاريًا على النصراويين

الهلال يُواجه فلامنجو في نصف نهائي مونديال الأندية

شن الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل هجومًا ضاريًا على جماهير النصر، مشيرًا إلى أن بعضها أصبح بمثابة معول هدم للفريق.

وجاء حديث المريسل خلال إحدى مساحات تويتر، حيث عنونها بـ "النصراويين المشككين .. لا نحتاجكم"، وقد لاقت ردود فعل كبيرة من مشجعي ومنافسي النادي العاصمي.

المريسل في حديثه أوضح أن حق النقد مكفول للجميع لكن التشكيك في الإدارة والمدرب واللاعبين مرفوض تمامًا في تلك الفترة، وأشار إلى أن كلامه موجه لمن شكك في سفر تاليسكا إلى البرازيل وأنه بسبب تعرضه للإصابة.

وكتب عبر تويتر "تقول لي أنا نصراوي لكن أنا حر وأنتقد وأنت تشكك في لاعبين وإدارة، هذا ليس انتقاد ولا له صلة بالحرية في إبداء الرأي، هذا هدم و النصراوي لا يسعى لذلك".

وأضاف في تغريدة أخرى "موضوع الإنتقاد مقبول وهو مكفول للجميع لكن موضوع التشكيك في كل ما يخص النصر غير مقبول من أي كان. النصر دخل مرحلة لا يقبل فيها إلا الدعم من النصراويين".

وأتم "رسالة لجميع النصراويين مفادها لا تكن معول هدم يستخدمك المنافسين لمحاربة النصر. إن إرتضيت ذلك لنفسك فأنت حر ولكن لا نحتاج منك شيء في هذا الوقت بالذات".

دباس الدوسري رئيس نادي الكوكب والذي اعتاد استفزاز النصراويين اتهم المريسل بتقسيم الجمهور النصراوي إلى مشككين ومساندين، لكن الإعلامي البارز رد عليه باتهامه بمحاولة ضربه بالجمهور النصراوي.

إذ كتب "لم تقل الحقيقة. محاولة ضربي في النصراويين لن تنجح من بعض إعلاميين الهلال والاتحاد والكوكب. المساحة مسجلة والحديث موجه لمن شكك في بيان النصر من النصراويين بخصوص إصابة تاليسكا وانساق خلفكم، أو هاجم اللاعبين المحليين في وقت محاولاتهم الوصافة لإستعادة توازنهم إلعب غيرها".