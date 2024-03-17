أخبار النصر اليوم | مفاجأة عن إسلام كريستيانو رونالدو ونجم الهلال يسخر من العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد الموافق الـ17 من مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ17 من مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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استثناء خاص للمصابين

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، قرر منح الرباعي المصاب سلطان الغنام، وليد عبدالله، عبدالإله العمري والبرازيلي أندرسون تاليسكا، إجازة من التدريبات اليوم الأحد، على أن ينتظموا في المران في الغد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرباعي سيعود في الغد لاستكمال برامجه العلاجية، في حين يستكمل بقية اللاعبين "غير المصابين" فترة الراحة حتى يوم الأربعاء المقبل، استغلالًا لفترة التوقف الدولي الحالية.

وطالب كاسترو اللاعبين بضرورة أداء تدريبات لياقية انفرادية داخل منازلهم لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل.

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