أخبار النصر اليوم | "مسيرة كريستيانو رونالدو انتهت" .. والدحيل يستعد للعالمي بصفقة كبرى

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق الثامن من سبتمبر 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثامن من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الرابطة تحسم الجدل .. حقيقة منع التعاقد مع محمد صلاح ومشاركة الهلال والنصر في أبطال أوروبا

رد النيجيري مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم بالرابطة السعودية المحترفة، مساء اليوم الجمعة، على عديد الملفات الساخنة؛ وذلك بعد ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو الصيفي في المملكة (طالع التفاصيل).

هربوا في اللحظات الأخيرة .. 10 صفقات أحرجت الأندية السعودية في الميركاتو الأضخم بالتاريخ

أُسدِل الستار في منتصف ليل الخميس، الموافق السابع من سبتمبر 2023، على أضخم ميركاتو في تاريخ المملكة العربية السعودية، والذي شهد التعاقد مع نجوم عالميين من "الفئة الأولى" (طالع التفاصيل).

هروب من المنزل وتجارة مخدرات وضحية أب .. "الجانب المظلم" من حياة نجوم الدوري السعودي

تتحدث عنهم صحف العالم وعن نجاحاتهم الباهرة، هناك قطاع عريض من الشباب يحلم بالوصول لما وصلوا إليه، وآخرون يطلقون النظر بـ"عين حاسدة"، لما يتقاضونه من ملايين ومليارات في بعض الأحيان (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

صفقة كبرى لـ"منافس" النصر في دوري أبطال آسيا

أعلن نادي الدحيل القطري، منافس النصر في مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، تعاقده رسميًا مع النجم البرازيلي الكبير فيليب كوتينيو.

ويتواجد النصر والدحيل، في المجموعة الخامسة من المسابقة الآسيوية، إلى جانب كل من برسيبوليس الإيراني، واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني.

سخرية جديدة من كريستيانو رونالدو رغم تألقه

على الرغم من تألقه في بداية الموسم الرياضي الحالي، إلا أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، تعرض لسخرية قاسية جديدة.

وكتب الإعلامي الرياضي عيسى الروقي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "رونالدو منتهي الصلاحية.. انتهت مسيرته الرياضية فعليًا، بعد خروجه من نادي يوفنتوس الإيطالي".

7 مليارات دولار .. الكشف عن حصة دوري روشن السعودي في كعكة الانتقالات العالمية!

بعد ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو في المملكة العربية السعودية.. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الجمعة، عن قيمة "الإنفاق" على الصفقات، خلال الصيف الحالي (طالع التفاصيل).

السعودية تقتحم ومركز صادم ومُرعب لبرشلونة .. أكثر الأندية إنفاقًا في صيف 2023

صيف ساخن بكل ما تحمله الكلمة من معنى مررنا به، حيث لم تعد أوروبا هي المصدر الوحيد للقوة والإنفاق لضم أغلى وألمع النجوم (طالع التفاصيل).

SHAHID