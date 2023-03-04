أخبار النصر اليوم | مدرب الباطن يُقلل من كريستيانو رونالدو، وحفلات تاليسكا في الرياض

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 4 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 4 مارس 2023.

آل معمر: طلبنا استبدال بيتي ورُفض طلبنا، وتاليسكا سيُقيم حفلات في مرسول بارك

كشف رئيس النصر مسلي آل معمر النقاب عن تقدم ناديه بطلب لاتحاد كرة القدم السعودي لاستبدال لاعبه بيتي مارتنيز الذي تعرض لإصابة أنهت موسمه مع الفريق، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.

وعند سؤاله عن موقف تاليسكا وموعد عودته، قال "سيتواجد في الرياض هذا الأسبوع وسيُقيم حفلات في مرسول بارك"

آل فتيل: جارسيا طلب مني الهجوم

أوضح محمد آل فتيل صاحب هدف تقدم النصر الثاني على الباطن في مباراة أمس المثيرة أن المدرب رودي جارسيا طلب منه التقدم للهجوم عند إدخاله أرض الملعب.

وأضاف حول أسباب تأخر الأهداف حتى ما بعد الدقيقة 90 "حققنا 3 نقاط مهمة، الباطن كان متحفظ ويلعب على الهجمات المرتدة، يحدث أحيانًا ألا نقدم المستوى المطلوب في بعض المباريات لكن المهم أن نحصل على النقاط الثلاثة وهذا ما حدث والحمدلله".

تابع "المدرب طلب مني التقدم للهجوم في الكرات الثابتة، الجمهور يستحق أن يفرح ومن الظلم أن يخرج مستاءً وحزينًا".

مدرب الباطن: لم نشاهد أي تأثير لرونالدو في الملعب

قال زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني للباطن أن فريقه استحق الفوز على النصر في مباراة الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وأضاف "ما الذي فعله النصر في 80 دقيقة؟ لا شيء مميز! مجرد الضغط علينا. لاعبو النصر أغلى من لاعبينا بـ15 مرة لكن هذا لم يهمنا أبدًا، كانت لنا فرصنا وكان يجب أن نستغلها جيدًا".

تابع حول كريستيانو رونالدو "لم أشاهد أي تأثير خاص لرونالدو، لم يقم بشيء مميز بل كان مجرد مكمل للمجموعة".

شاهد ملخص ريمونتادا النصر المثيرة أمام الباطن

مباراة شهدت 4 أهداف 3 منها للنصر بعد انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء .. شاهد ملخص اللقاء المثير بين النصر والباطن في مرسول بارك.

رئيس النصر يرد على الحديث حول مجاملة رونالدو

مسلي آل معمر سخر ممن يتحدثون عن مجاملة نجم النصر.

رئيس النصر: الحكام يُجاملون رونالدو؟ نعم، يُضرب ولا يحصل على ركلات جزاء