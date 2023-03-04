رئيس النصر: الحكام يُجاملون كريستيانو رونالدو؟ نعم، يُضرب ولا يحصل على ركلات جزاء

تصريحات مثيرة من مسلي آل معمر

رفض مسلي آل معمر رئيس النصر الحديث عن مجاملة الحكام السعوديين لنجم الفريق كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أنهم على العكس تمامًا لا يحتسبون له ركلات جزاء رغم تعرضه للضرب في وجهه.

النصر هزم الباطن 3-1 مساء أمس في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، مباراة مرسول بارك جاءت مثيرة للغاية وشهدت ريمونتادا نصراوية في دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع والذي زاد عن الـ15 دقيقة وهو ما أثار جدلًا واسعًا وتسبب في استياء مسؤولي الباطن.

آل معمر سُئل عقب اللقاء عما يُقال عن مجاملة الحكام للنجم البرتغالي، فأجاب ساخرًا "يُجاملون رونالدو ولا يحتسبون له ركلات جزاء، يتعرض للضرب في وجهه ولا يحصل على أي ركلة جزاء".

وأشاد الرئيس بلاعبي النصر وروحهم العالية ورغبتهم وسعيهم الحثيث للفوز حتى النهاية، كما قال عن المدرب رودي جارسيا "هو مدرب عالمي ومتمكن تمامًا، كان بالإمكان حسم الفوز مبكرًا لولا إهدار الفرص. اللاعبون أثبتوا قوة فريقهم وشخصيتهم داخل الملعب واستطاعوا حسم اللقاء لصالحهم في النهاية".

يُشار إلى أن رونالدو طالب بالحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة الباطن لكن الحكم السعودي سامي جريس لم يلتفت لمطالبه وقرر مواصلة اللعب.