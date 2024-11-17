أخبار النصر اليوم | الاقتراب من مهاجم فنربخشة، والحكم الذي انتظر رونالدو 20 دقيقة!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 17 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 17 نوفمبر 2024.

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اتهم مونس الضوي رئيس نادي العروبة حكم مباراة فريقه أمام النصر بمجاملة العالمي على حساب ناديه.

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إذ قال لبرنامج المنتصف "الحكم كان متحاملًا علينا كثيرًا، حتى أن اللاعبين تحدثوا معه وطالبوه بالعدل بين الفريقين، بصراحة لقد كان يرى العروبة فريقًا صغيرًا والنصر فريقًا كبيرًا، هذا هو مقياسه والدليل أنه انتظر كريستيانو رونالدو بعد المباراة لمدة 20 دقيقة ليحصل على قميصه".

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