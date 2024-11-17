أخبار النصر اليوم | الاقتراب من مهاجم فنربخشة، والحكم الذي انتظر رونالدو 20 دقيقة!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 17 نوفمبر 2024.
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رئيس العروبة: حكم مباراتنا أمام النصر انتظر 20 دقيقة ليحصل على قميص رونالدو
اتهم مونس الضوي رئيس نادي العروبة حكم مباراة فريقه أمام النصر بمجاملة العالمي على حساب ناديه.
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إذ قال لبرنامج المنتصف "الحكم كان متحاملًا علينا كثيرًا، حتى أن اللاعبين تحدثوا معه وطالبوه بالعدل بين الفريقين، بصراحة لقد كان يرى العروبة فريقًا صغيرًا والنصر فريقًا كبيرًا، هذا هو مقياسه والدليل أنه انتظر كريستيانو رونالدو بعد المباراة لمدة 20 دقيقة ليحصل على قميصه".
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