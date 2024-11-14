أخبار النصر اليوم | سر كريستيانو رونالدو الذي لا يعرفه أحد، ولابورت يُعلق على "إشاعات" ريال مدريد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 14 نوفمبر 2024.
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مدافع النصر ثانيًا .. الذكاء الاصطناعي يُرشح خيارًا غريبًا لتعويض ميليتاو في ريال مدريد
المدافع البرازيلي تعرض لإصابة قاسية أنهت موسمه
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عودة صراع الصلاحيات في النصر .. جويدو يرفض طلب ماجد الجمعان بعد بقائه في الرئاسة التنفيذية!
هل يعاني النصر من أزمة إدارية؟
"لا يمكن تجاهله" .. إيميريك لابورت يفتح الباب أمام العودة إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد!
هل ينتقل لابورت إلى ريال مدريد؟
"حضور نجوم العالم ليس بالمال فقط" .. سعد اللذيذ يكشف تحديات لجنة الاستقطاب ويؤكد: أندية الصندوق "مستقلة"!
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النظرية وعكسها .. احترف نجوم المملكة في أوروبا لتصطاد الأندية السعودية الطيور المهاجرة!
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نساء في كرة القدم | جورجينا وصديقة نيمار .. للقوة الناعمة حسابات أخرى والسعودية تجني الثمار!
سلسلة جديدة أطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم .. وهذه الحلقة عن جانب جديد من حياة جورجينا وبرونا بيانكاري!
"لهذا السبب أطفالي يصفوني بالمجنون" .. صلاح يتحدث عن ميزة سلوت ويحكي ذكرياته مع توتي ورونالدو
النجم المصري يكشف طريقة تعامله مع مدرب ليفربول
"سيدخلان الفترة الحرة في يناير" .. موقف ثنائي النصر من التجديد
النصر يفتح ملف تجديد عقود أبرز اللاعبين..