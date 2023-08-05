أخبار النصر اليوم | قرار محمد صلاح .. وصفقة إسبانية في الطريق

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم 5 أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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محمد صلاح يفاجئ الهلال والنصر والاتحاد بـ"قرار تاريخي" .. اختار هذا الفريق فقط!

حسم النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قراره النهائي؛ بشأن "الانتقال" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

النصر يشعل الميركاتو بمفاجأة غير متوقعة .. صفقة عاجلة من ليفربول

يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي "حاليًا"، على حسم صفقة عالمية كبرى، من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ استعدادًا لانطلاق المنافسات المحلية والقارية، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

حديث تاليسكا مع والده يكشف مستقبله في النصر .. وكاسترو لا يهمه اسم رونالدو!

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لمباراة هامة ومصيرية، أمام الرجاء الرياضي المغربي، في السادسة من مساء غدٍ الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات دور ربع النهائي، من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية (طالع التفاصيل).

قميص ماني يزيد أكبر مشاكل النصر في سوق الانتقالات صعوبة

زاد قميص ساديو ماني مع النصر من صعوبة أكبر مشاكل الفريق في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وهي كيفية التخلص من اللاعبين الأجانب الزائدين عن الحاجة دون الاضطرار للتضحية ماليًا (طالع التفاصيل).

انقلب السحر على الساحر .. رد سعودي عنيف بعد تقليل إعلامي مصري من النصر

أثار الإعلامي المصري أحمد شوبير الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما تحدث عن تعادل الزمالك أمام النصر، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال (طالع التفاصيل).

فيديو | مُحادثة هاتفية "خاطئة" بين كريستيانو رونالدو وحليمة بولند

على الرغم من تركيزه مع فريقه النصر حاليًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو وقع في موقف مُحرج مع المذيعة الشهيرة حليمة بولند (طالع التفاصيل).

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