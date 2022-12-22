أخبار النصر اليوم | فقدان مادو في الديربي .. وموعد الإعلان عن رونالدو

أحمد رفعت
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Moussa Marega - Abdullah Madu - nassr - hilal 19-10-2021al hilal twitter
دوري روشن السعوديالنصر

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق 22 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

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الكشف عن موعد الإعلان عن تعاقد النصر مع رونالدو

كشفت تقارير صحفية، عن موعد إعلان نادي النصر عن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليصبح لاعبًا في صفوف العالمي. "اقرأ التفاصيل"

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رغم اقتراب إتمام الاتفاق .. جورجينا تُعطل انتقال رونالدو إلى النصر

على الرغم من أن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح بين مسؤولي النصر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلا أن صديقة الأخير جورجينا، قد تُفسد الصفقة. "اقرأ التفاصيل"

"يجب إلغاء ضم رونالدو لأنه سيقلب الموازين ويجلب الإقالات في النصر"

يرى الإعلامي الرياضي عدنان جستنية، أن فكرة تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غير صحيحة، مطالبًا إدارة العالمي بعدم التعاقد معه. "اقرأ التفاصيل"

حكام ديربي الرياض بين النصر والهلال

كشفت قناة "SSC" الرياضية، عن أن لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، اختارت الحكم المكسيكي سيزار راموس، من أجل قيادة مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن.

وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، على ملعب مرسول بارك.

النصر يفتقد عبد الله مادو أمام الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن المدافع عبد الله مادو، لن يستطيع المشاركة في مباراة الديربي المقبلة أمام الهلال.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن مادو ما زال يخضع لبرنامجه العلاجي بالجري حول الملعب، على أن يدخل نهاية الأسبوع المقبل التدريبات الجماعية.

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