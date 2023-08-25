أخبار النصر اليوم | فشل ضم لاعب برشلونة .. وسر إيمريك لابورت

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق الـ25 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ25 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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ضربة قوية للنصر .. "الضمانات المالية" تتسبب في ضياع صفقة لا تعوض

في مفاجأة من العيار الثقيل.. تسببت "الضمانات المالية"، في ضياع موهبة عالمية كبرى، من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

لحل أزمته الدفاعية .. الاتحاد يجري وراء هدف النصر القديم

رصد مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، اسمًا جديدًا؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية. "اقرأ التفاصيل"

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لم يتم التخلص من لونجليه لصالح النصر؟ برشلونة يفكر في الغدر بمدافع آخر!

بعد أن فشلت صفقة انضمام الدولي الفرنسي كليمون لونجليه إلى النصر السعودي وتخليص برشلونة من أحد أهم اللاعبين الموضوعين على قوائم رحيله بسبب انضمام إيمريك لابورت إلى "العالمي".. هناك مدافع جديد مهدد بالرحيل عن النادي الكتالوني. "اقرأ التفاصيل"

غيابات لأسابيع .. النصر يعلن عن إصابة لاعبيه وعلى رأسهم تاليسكا

كشف نادي النصر، عن إصابة عدد من لاعبي الفريق، ومدة غيابهم عن الملاعب، والتي قد تمتد إلى أسابيع في بعض الحالات. "اقرأ التقاصيل"

انتظر تحرك برشلونة أو ريال مدريد .. الكشف عن سر تفضيل لابورت الانتقال إلى النصر

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم عن سبب تفضيل إيميريك لابورت الانتقال إلى النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

"احترمت المسؤولين السعوديين ولكن" .. أنخيل دي ماريا يكشف أسباب رفضه مزاملة كريستيانو رونالدو

كشف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا؛ المنتقل حديثًا لبنفيكا، أسباب تفضيله الدوري البرتغالي على العروض المغرية التي تلقاها من الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري. "اقرأ التقاصيل"

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