أخبار النصر اليوم | غضب جم تجاه رونالدو وإزعاج جمهور العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين 23 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ23 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

بعد سؤال نصراوي .. الفراج يرد ساخرًا على كثرة احتساب ضربات جزائية للهلال

تثير الضربات الجزائية للهلال في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي استياء منافسيه، الذي يدعون وجود تحيز تحكيمي لصالح الزعيم في هذه الجزئية. (طالع التفاصيل)

"سيارة فخمة لا تدور" .. هجوم إعلامي على رونالدو بعد الظهور الأول له مع النصر

لم يلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب النصر السعودي، استحسان بعض الإعلاميين السعوديين بعد الظهور الأول له بقميص العالمي بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

جوميس: رونالدو؟ الهلال يملك سالم الدوسري!

رد الفرنسي بافيتمبي جوميس نجم نادي جلطة سراي التركي على مشجع طالبه بالعودة إلى صفوف نادي الهلال السعودي، لمنافسة البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر، مؤكدًا أن "الزعيم" لديه بالفعل سالم الدوسري. (طالع التفاصيل)

رئيس النصر: رونالدو سيتحسن وهناك نية لتعاقدات جديدة

أظهر مسلي آل معمر رئيس النصر عدم رضاه عن مستوى الفريق خلال مباراة اليوم أمام الاتفاق في دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن الأهم حدث وهو الفوز والظفر بالنقاط الثلاثة. (طالع التفاصيل)

أقل من المتوقع .. ماذا قدم رونالدو في مباراته الأولى مع النصر؟

ظهر كريستيانو رونالدو لأول مرة مع فريقه الجديد، النصر، ضمن مباريات دوري روشن السعودي، حيث لعب أمام الاتفاق في اللقاء الذي انتهى نصراويًا بهدف نظيف سجله تاليسكا. (طالع التفاصيل)

فيديو | جماهير النصر تُحيي أوسبينا بطريقة مبتكرة

لم تُفوت جماهير النصر مواجهة الاتفاق في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي دون توجيه التحية لحارس المرمى الغائب للإصابة دافيد أوسبينا. (طالع التفاصيل)

إزعاج جمهور النصر

تسببت مكبرات الصوت في مواجهة النصر والاتفاق بالأمس، في إزعاج للمصورين ومنظمي المباراة، التي نقلتها تسع قنوات أجنبية.

وانتشر فيديو لأحد المصورين منزعجًا، واصفًا الطريقة التي تشجع بها الجماهير بـ"الإزعاج".

رسالة رونالدو بعد أول مشاركة

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ظهوره الأول مع النصر بالأمس، خلال مواجهة الاتفاق، إذ كان قائدًا للفريق.

وكتب الدون، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المباراة الأولى، الانتصار الأول، أجاد اللاعبين، شكرًا للجماهير على دعمهم الرائع".

Shahid