رئيس النصر: رونالدو سيتحسن وهناك نية لتعاقدات جديدة

مسلي آل معمر يتحدث بعد الفوز على الاتفاق

Shahid

أظهر مسلي آل معمر رئيس النصر عدم رضاه عن مستوى الفريق خلال مباراة اليوم أمام الاتفاق في دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن الأهم حدث وهو الفوز والظفر بالنقاط الثلاثة.

النصر هزم الاتفاق بهدف تاليسكا في أول ظهور لنجمه الجديد كريستيانو رونالدو لكن دون تقديم الأداء المطلوب، وشهد اللقاء أداءً جيدًا لكن أقل من المتوقع من جانب النجم البرتغالي الذي اكتفى بتسديدة على المرمى وصناعة فرصتين.

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آل معمر أكد خلال تصريحاته عقب اللقاء أن مستوى رونالدو سيتحسن بعدما ينسجم أكثر من الفريق وزملائه اللاعبين، مضيفًا "رونالدو قدم مستوى جيدًا والأهم تحقق وهو الفوز، الفريق بشكل عام لم يُقدم المستوى المتوقع والذي كنا نطمح له لكني أتوقع أداءً أفضل مستقبلًا من الفريق ومن رونالدو بعدما ينسجم مع الأجواء".

الرئيس سُئل حول الصفقات الجديدة، فلم يُغلق الباب أبدًا، بل قال "النصر لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الآن وعلى الجميع متابعة حسابات النادي الرسمية للتعرف على أخباره وصفاته الجديدة، وهناك نية لتعاقدات جديدة".

يُشار إلى أن المصادر المتابعة أكدت أن أوجستين روسي حارس مرمى بوكا جونيورز سيخضع غدًا لفحوصات طبية في الرياض تمهيدًا لتوقيع عقود انضمامه للنصر حتى نهاية الموسم الجاري، وحال حدث ذلك سيلعب مباراته الأولى مع الفريق خلال مواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس القادم.

Shahid