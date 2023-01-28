أخبار النصر اليوم | عرض سعودي لماشاريبوف، وانتقادات جارسيا للاعبين تتواصل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 28 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 يناير 2022.

برنامج علاجي جديد لمدافع النصر

عاودت الآلام مدافع النصر ألفارو جونزاليس قبل مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي يوم الخميس الماضي، وهو ما أدى لغيابه عن اللقاء الذي انتهى بخسارة فريقه 3-1 وخروجه من البطولة.

صحيفة الرياضية كشفت النقاب عن وضع الجهاز الطبي للنصر لبرنامج علاجي وتأهيلي جديد للمدافع الإسباني لمدة أسبوع للتعافي من الإصابة.

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عرض سعودي لماشاريبوف

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن طلب نادي أبها التعاقد مع جلال الدين ماشاريبوف جناح النصر بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

اللاعب كان مرشحًا للرحيل عن النصر باتجاه الأهلي المصري لكن فشله في تخطي الفحوصات الطبية حال دون إتمام الصفقة.

جارسيا للاعبين: أنتم سبب الخسارة أمام الاتحاد

حمل الفرنسي رودي جارسيا لاعبي النصر مسؤولية الخسارة أمام الاتحاد 3-1 في السوبر السعودي، وذلك لعدم تنفيذهم تعليماته في الشوط الأول الذي انتهى بتأخر الفريق بهدفين نظيفين.

ونقلت صحيفة الرياضية عن المدرب قوله للاعبين خلال اجتماعه بهم يوم أمس "إن التغييرات التي حدثت في الشوط الثاني أحدثت الفارق، وكان الفريق قريبًا من التعادل، لولا بعض الأخطاء الفردية التي أفقدتنا هذه الفرصة".



وأضاف جارسيا في حديثه للاعبين “أنتم من يستطيع المحافظة على الصدارة، وأنتم من ستسهمون في فقدانها، فعليكم الآن التمتع بإجازة لمدة 48 ساعة، وبعدها سنعود إلى العمل والاستعداد لمواجهة الفتح، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 15".

وكيل عفيف يُوضح حقيقة انضمام موكله للنصر

تحدثت بعض الأخبار عن قُرب انتقال نجم السد للفريق السعودي، وقد أوضح وكيله حقيقة تلك الأخبار.

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هل يلعب رونالدو أمام الفتح؟

ظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها النجم كريستيانو رونالدو بعد إصابته أمام الاتحاد، وقد حُدد بالفعل موقفه من مواجهة الفتح.

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Shahid