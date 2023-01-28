بعد إصابته أمام الاتحاد .. تحديد موقف رونالدو من مواجهة الفتح

اللاعب تعرض لتدخل عنيف خلال مباراة النصر والاتحاد

Shahid

تعرض كريستيانو رونالدو نجم النصر لتدخل عنيف من جانب حمدان الشمراني مدافع الاتحاد خلال مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي أقيمت يوم الخميس الماضي وانتهت بفوز العميد 3-1 وتأهله لمواجهة الفيحاء في النهائي.

تدخل الشمراني فجر جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي، حيث انتقده البعض بشدة وطالب بحماية رونالدو وأمثاله من اللاعبين الكبار من مثل تلك التدخلات العنيفة، فيما دافع البعض عن مدافع الاتحاد ورأى أن من حقه اللعب بحماس ورجولة في الملعب.

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بالعودة إلى حالة النجم البرتغالي نفسه، فقد تعرض لإصابة في مفصل القدم بعد ذلك التدخل، وقد خضع لعدد من الفحوصات الطبية أظهرت حسب صحيفة الرياضية السعودية أن الأمر مجرد كدمة في المفصل لن تُعيقه عن مواجهة الفتح القادمة في دوري روشن السعودي.

الرياضية أوضحت أن رونالدو أبلغ الجهاز الطبي أنه سبق أن تعرض لإصابة في المفصل كانت أكثر خطورة من تلك، مشيرة إلى أن اللاعب مازال يُعاني من وجود تورم حول المفصل.

يُشار إلى أن رونالدو شارك في مباراتين رسميتين مع النصر منذ انضمامه له لكنه مازال يبحث عن هدفه الأول بالقميص الأصفر.

Shahid