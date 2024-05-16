أخبار النصر اليوم | صفقة تبادلية كبرى مع الجار ويورو تحرم العالمي من خطته الصيفية

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الخميس الموافق الـ16 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ16 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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ميسي يدفع ثمن رفض الهلال .. تفوق "من نوع خاص" لكريستيانو رونالدو بسبب النصر

مرة أخرى.. تفوق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على جميع نجوم اللعبة الأكثر شعبية في العالم، وعمالقة الرياضات الأخرى أيضًا. (طالع التفاصيل)

1 مقابل 4 .. الكشف عن الصفقة التبادلية الكبرى بين النصر والشباب!

مع اقتراب انطلاق سوق الانتقالات الصيفية، يبدو أن ناديي النصر والشباب أصبحا على أعتاب إتمام صفقة تبادلية كبرى ينتظرها الجميع. (طالع التفاصيل)

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"لن أسمح لابني بتكرار ما فعلته وهكذا أتغلب على الأسود الصغيرة" .. كريستيانو رونالدو يكشف تفاصيل مثيرة في حياته

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن تفاصيل مهمة في حياته اليومية، ومسيرته مع عالم الساحرة المستديرة. (طالع التفاصيل)

قطع الطريق أمام محاولاته .. الاتحاد يوجه ضربة كبرى للنصر!

قررت إدارة شركة نادي الاتحاد، تأمين بقاء ثلاثة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ضد الرحيل عن قلعة العميد، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل. (طالع التفاصيل)

5 ملايين تغير شعار النصر .. وصدمة للجماهير قبل الموسم الجديد!

تلقى جمهور نادي النصر، صدمة حول الشعار الجديد للنادي، بعد الاتفاق على تصميم هوية جديدة مع شركة "هوم" الإماراتية، مقابل نحو 5 ملايين درهم. (طالع التفاصيل)

والدة كريستيانو رونالدو تُسقط مانشستر يونايتد في "خطأ كارثي"!

شهدت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، "سقطة غريبة" من قِبل النادي، أثناء الاحتفال بيوم الأم، في رسالة مُوجهة إلى الجماهير الناطقة بالبرتغالية. (طالع التفاصيل)

"اليورو" تحرم رونالدو من ضيافة النصر في البرتغال.. "يشعر بالغياب و3 آخرون"

يستعد فريق الكرة بنادي النصر، للدخول في معسكر إعدادي خارجي بمدينة فارو البرتغالية، من أجل الاستعداد للموسم الرياضي الجديد. (طالع التفاصيل)

"الهلال في النخبة والنصر يشارك رجالًا وسيدات".. كشف الستار عن شعارات البطولات الآسيوية في 2025

أزاح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الستار عن شعارات بطولات الأندية المطوّرة، والتي تمثل عصرًا جديدًا للكرة الآسيوية، بدءًا من موسم 2024-2025، على خلفية الحفل الذي أقيم عقب نهاية الاجتماع 34 للجمعية العمومية للاتحاد القاري، في العاصمة التايلاندية بانكوك. (طالع التفاصيل)

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