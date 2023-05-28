أخبار النصر اليوم | سر خسارة دوري روشن .. واستفزاز حمد الله!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد 28 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأحد 28 مايو 2023.

ابحث مع سمير عثمان .. جائزة لمن يعثر على الحكم المساعد في لقاء النصر والاتفاق

هدف ملغي تسبب في غضب كبير لدى جمهور النصر السعودي، خاصةً بعد ضياع لقب دوري روشن من فريقهم بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

النصر يزحف ولا يطير واللقب "موجه" .. ردود أفعال تتويج الاتحاد بطلًا لدوري روشن

"2023" يستحق بالفعل أن يصبح عام الاحتفالات والكرنفالات في مدينة جدة، فبعد تتويج النادي الأهلي، بلقب دوري يلو للدرجة الأولى، وضمان العودة إلى "المحترفين"، نجح الاتحاد أخيرًا، في اعتلاء عرش الكرة السعودية. "اقرأ التفاصيل"

ليست نهاية المطاف يا رونالدو .. ريال مدريد ومانشستر يونايتد شاهدان على التاريخ

بعدما حسم الاتحاد لقب دوري روشن السعودي 2022-23، الجميع بدأ يتحدث عن أن قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، كان السبب الأساسي في خسارة لقب الدوري، ولكنهم لا يعلمون ما ينتظرهم! "اقرأ التفاصيل"

بعد حرمان النصر ورونالدو من الدوري .. مكافأة هلالية مالية ضخمة إلى الاتحاد

تلقى نادي الاتحاد، مكافأة هلالية ضخمة؛ بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. "اقرأ التفاصيل"

يحتفل باستفزاز النصر .. عبد الرزاق حمد الله يخرج بتصريحات مثيرة بعد حسم الاتحاد للقب الدوري

يبدو أن كل ظهور إعلامي للمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، سيصحبه محاولة لـ"قصف جبهة" ناديه السابق النصر، فقد فعل في ليلة حسم العميد بطلًا لدوري روشن. "اقرأ التفاصيل"

كونان: هزيمة الاتحاد سبب خسارتنا لدوري روشن

أكد العاجي جيسلان كونان الظهير الأيسر لفريق نادي النصر، على أن خسارة فريقه أمام الاتحاد، هي السبب الرئيسي في عدم تتويج فريقه ببطولة دوري روشن للمحترفين هذا الموسم.

وقال كونان خلال تصريحات عقب التعادل أمام الاتفاق: "الخسارة أمام الاتحاد تسبب في التراخي وغياب الحماس والحافز أمامنا، بالمقارنة بما كنا عليه قبل تلك المواجهة".