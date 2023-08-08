أخبار النصر اليوم | ساديو ماني يتحدى كريم بنزيما .. وتاليسكا يرد على أنباء رحيله

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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أندرسون تاليسكا يحسم مستقبله رسميًا .. والنصر يرد بـ"قرار حاسم"

حسم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، اليوم الثلاثاء، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رسميًا؛ بعد الأخبار المنتشرة في الساعات القليلة الماضية، بشأن رغبته في الرحيل، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

قرارات مفاجئة .. النصر يعرض ثنائيًا محليًا كبيرًا للبيع وينسحب من هذه الصفقة!

اتخذ نادي النصر السعودي، مجموعة من القرارات المفاجئة، استعدادًا لانطلاق المنافسات المحلية والقارية، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"موفق ولكن!" .. ساديو ماني يرفع راية التحدي أمام وجه كريم بنزيما في حفل دوري روشن

أقيم يوم الإثنين، حفل تدشين الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2023-2024م، في حضور عدد من نجوم كافة فرق الدوري، في مقدمتهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد، السنغالي ساديو ماني من النصر، إدوارد ميندي من الأهلي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من الهلال (طالع التفاصيل).

خاص | "خانه بسبب النصر وسيعود إليه بعد أزمته مع الاتحاد" .. حمد الله قريب من هذا الفريق!

اقترب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، من التوصل إلى اتفاق مع فريقه الجديد، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

تمبكتي يرعب الأهلي .. ويقترب من تحقيق حلمه أخيرًا!

لا يزال مستقبل النجم الدولي حسان تمبكتي، قلب دفاع نادي الشباب، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ خاصة في ظل العروض المغرية من الرباعي الكبير "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي" (طالع التفاصيل).

وفاة في الشرطة .. والروح تهدد بـ"إقصاء" النصر من كأس الملك سلمان

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي، لمواجهة تاريخية أمام النصر السعودي، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية (طالع التفاصيل).

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