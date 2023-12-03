أخبار النصر اليوم | رونالدو يكتفي بالتدريبات الاسترجاعية، وحركة البليهي المشينة للجمهور

رونالدو يكتفي بالتدريبات الاسترجاعية

أكد الصحفي عبد العزيز العصيمي أن كريستيانو رونالدو تواجد في مران النصر اليوم لكنه لم يؤد سوى تدريبات استرجاعية.

النصر يستعد لمواجهة الاستقلال الطاجيكي خارج ملعبه بعد غدٍ الثلاثاء.

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حقق فريق نادي الهلال انتصارًا رائعًا على غريمه النصر بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 15 "الرياض إكسبو 2030" ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

رغم أن "الشماغ والعقال" من الزي السعودي الأصيل إلا أن هناك من لا يرغب في رؤيته في ملاعب دوري روشن بغرابة بعد ظهور فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، بهما.

بينما يتساءل الكثيرون عن سبب طرد علي البليهي؛ مدافع الهلال، خلال ديربي الرياض الأخير أمام النصر، عثر البعض على الإجابة التي ورطت اللاعب أمام الرأي العام السعودي.

بات استمرار نجوم المنتخب السعودي في الأربعة الكبار لدوري روشن السعودي مهددًا بقوة ومحل شك كبير، خاصة بعد تأييد روبيرتو مانشيني المدير الفني للأخضر لاقتراح بنقلهم من أنديتهم لأخرى تُوفر لهم فرصة اللعب باستمرار.

لم يكن الحكم الكولومبي ويلمار رولدان هو وحده من حمله النصراويون مسؤولية خسارتهم للديربي أمام الهلال، إنما أحدث المتهمين هو أحد المشجعين الأفارقة وسط إدعاءات باستعانة الزعيم به للقيام بأعمال السحر والشعوذة.

حذر الإعلامي سعود الصرامي من مخطط لإجبار نجم النصر كريستيانو رونالدو على ترك دوري روشن السعودي، وذلك تعقيبًا منه على أحداث مواجهة قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي بين الهلال والنصر.