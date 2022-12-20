أخبار النصر اليوم | رونالدو في الفحوصات الطبية، وإراحة النجوم للهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 20 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 20 ديسمبر 2022.

جارسيا يُؤجل إعلان قائمة مواجهة العدالة

قرر رودي جارسيا المدير الفني للنصر تأجيل إعلان قائمة النصر لمواجهة العدالة في دور الـ16 من كأس الملك المقررة يوم غدٍ الأربعاء حتى نهاية المران اليوم.

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ويعود السبب في ذلك لرغبة المدرب استعراض التقارير الواردة من الجهاز الطبي ومدربي اللياقة البدنية حول حالة اللاعبين الطبية والبدنية لاختيار التشكيل الأساسي، حيث سيعمل المدرب على إراحة بعض اللاعبين للحفاظ على جاهزيتهم لمواجهة النصر في الدوري يوم 26 ديسمبر القادم.

مهاجم فريق الشباب يُشارك مع الفريق الأول استعدادًا للعدالة

شارك مشاري النمر مهاجم فريق الشباب في النصر يوم أمس في مران الفريق الأول استعدادًا لمواجهة العدالة، وقد تضمن المران تدريبات بدنية والعديد من التدريبات التكتيكية.

من جانب آخر، واصل عبد الله مادو تدريباته التأهيلية بعد تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية الأسبوع الماضي.

النصر يخوض مرانه الأخير اليوم الثلاثاء استعدادًا للمباراة.

فيديو تخيلي لقيام رونالدو بالفحوصات الطبية مع النصر

تداول مغردون فيديو تخيلي لقيام كريستيانو رونالدو بالفحوصات الطبية مع النصر واجتماعه مع المدرب رودي جارسيا.

الصحفي علي العنزي كان أحد الصحفيين الذي نشر الفيديو عبر حسابه على تويتر.

ماركا: رونالدو يصل الرياض قبل 2023

الصحيفة الإسبانية مازالت تُصر على انضمام رونالدو للنصر السعودي، وقد حددت موعد وصوله والهدف الأكبر من التعاقد معه.

ماركا تكشف موعد وصول رونالدو للرياض والهدف الأكبر من التوقيع معه

مباراة النصر والعدالة تثير الجدل قبل انطلاقها

النصر يُواجه العدالة يوم غدٍ الأربعاء في ملعبه، ولكن اللقاء أثار الجدل قبل انطلاقه.

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Shahid