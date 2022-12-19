غضب نصراوي .. مواجهة العدالة تتسبب في هجوم على مجلس المسحل

المباراة تقام بعد غدٍ الأربعاء ضمن كأس الملك

قبل 48 ساعة من مواجهة النصر والعدالة، صب جمهور العالمي غضبه على اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل، متهمًا إياه بالتواطؤ ضد ناديه.

المباراة من المقرر أن تقام بعد غدٍ الأربعاء، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وتقرر نقل المباراة من ملعب مرسول بارك، لملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، لعدم جاهزية الأول.

كذلك تقرر تعديل موعد اللقاء ليقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، بدلًا من الثامنة والنصف مساءً، وهو ما أغضب الجماهير.

المعترضون برروا اعتراضاتهم بأن الأجواء باردة وإقامة المباراة في وقت متأخر، يعني منع الجمهور بطريقة غير مباشرة من حضور اللقاء.

يذكر أن النصر ودع النسخة الماضية من كأس الملك من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، وهو الدور نفسه الذي ودع الباطن منه، بالهزيمة أمام الفيحاء بنتيجة 2-1.