أخبار النصر اليوم | رونالدو أفضل المتحدثين .. وصديقه يقترب من العالمي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 30 أبريل 2023

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فيديو | "الي ما يطول الرطب يابس عنه يقول؟" .. جمهور الهلال يهبط بكريستيانو رونالدو لسابع أرض!

"سبحانه مغير الأحوال" أربعة أشهر كانت كافية لهبوط البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، من سابع سماء إلى سابع أرض في أعين جمهور الهلال أو ربما "الي ما يطول الرطب يابس عنه يقول!".. "اقرأ التفاصيل"

صديق كريستيانو رونالدو قد يطيح بجيسلان كونان من النصر

الحديث عن سوق انتقالات النصر وربطه بالأسماء الناشطة في الدوريات الأوروبية لا يتوقف أبدًا في الإعلام الأوروبي، خاصة بعد تعاقد النادي مع كريستيانو رونالدو خلال يناير الماضي وتوقيع عقد معه يستمر حتى 2025. "اقرأ التفاصيل"

رونالدو .. "أفضل لاعب يتحدث على الإطلاق!"

حرص الإسباني ألفارو جونزاليس، على توجيه رسالة إلى زميله بالفريق، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتصار النصر على الرائد في دوري روشن للمحترفين.

وكتب جونزاليس عبر حسابه على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أفضل لاعب يتحدث على الإطلاق، كل الاحترام لك".

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النصر يبدأ الاستعداد للخليج

يعود نادي النصر إلى تدريباته مساء الإثنين، استعدادًا لمواجهة الخليج، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وكان المدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش، قد منح لاعبي النصر راحة لمدة 3 أيام، عقب مباراة الرائد الأخير.

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