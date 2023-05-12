أخبار النصر اليوم | دعوة لطرد تاليسكا .. ولعنة رودي جارسيا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 12 مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم 12 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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لعنة رودي جارسيا تطارد مسلي آل معمر داخل النصر .. "كارثة جديدة والأهلي المستفيد"

في يوم 13 أبريل 2023.. أعلن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، "إقالة" المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

بعد تأثر تاليسكا بقدوم رونالدو .. "الحل في مقاعد البدلاء!"

توقع الجميع بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيقوم بعمل ثنائية قوية وخطيرة، مع البرازيلي أندرسون تاليسكا في صفوف النصر، ولكن حدث عكس ذلك، بعدما تراجع مستوى الثنائي حينما يلعب سويًا. "اقرأ التفاصيل"

النصر قد يشارك في دوري أبطال آسيا بدلًا من الوحدة

يبدو أن نادي النصر قد يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا، حتى لو انتصر الوحدة على الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الوحدة لا يمتلك الرخصة الآسيوية، التي تتيح له المشاركة في دوري أبطال آسيا، وبالتالي قد يشارك النصر بدلًا منه حال احتلاله المركز الثاني في البطولة القارية.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

"يجب ألا يعود تاليسكا إلى السعودية مرة أخرى"

طالب الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، عبر برنامج "سوالف رياضية"، بعدم عودة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية، بعدما سافر من أجل إحياء حفلات غناء خاصة به.

وقال الشهري: "كل يوم خبر لحفلات تاليسكا وقت مباريات النصر، من الذي سمح له بالذهاب، يجب أن يرحل ولا يعود إلى السعودية مرة أخرى".

Shahid