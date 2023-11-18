أخبار النصر اليوم | دعم سلطان الغنام .. ورونالدو من ضحايا التهديدات

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 18 نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت 18 نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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حسم مصير مشاركة سافيتش مع الهلال قبل مواجهتي نافباخور والنصر

تترقب جماهير نادي الهلال السعودي، مصير عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم "المصابين"، قبل المواجهات الحاسمة، التي تعقب فترة التوقف الدولي الحالية. "اقرأ التفاصيل"

"مخابرات وسم فئران ومحاولات عشاق سامي الجابر" .. كريستيانو رونالدو ونجوم الدوري السعودي ضحايا التهديدات قبل نيمار

الابتزاز والتهديد سلوك خطير يستخدمه بعض الأشخاص؛ لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو تدمير حياة أفرد آخرين؛ وهو الأمر الذي لم ينجُ منه نجوم كرة القدم، حول العالم. "اقرأ التفاصيل"

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بعد إحباط روبرتو مانشيني .. النصر يدعم سلطان الغنام بطريقة خاصة

أمام التجاهل الغريب من الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، لظهير النصر المتألق سلطان الغنام، ما كان لناديه إلا أن يدعم اللاعب المحلي بطريقته. "اقرأ التفاصيل"

لاعب محلي وليس كريستيانو رونالدو .. "أي هداف هلالي لا يقارن نهائيًا بنجم النصر التاريخي"

يرى الإعلامي الرياضي محمد الدويش أن هناك لاعب مر على نادي النصر السعودي يتفوق على كافة الهدافين في تاريخ الهلال، إذ وقع اختياره على أحد اللاعبين المحليين وليس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

اتهامات بنكران الجميل ومطالب بالطرد من السعودية .. انتقادات لاذعة لنجوم العالم في دوري روشن

رغم النقلة الكبرى التي حدثت في دوري روشن السعودي بعد الميركاتو الصيفي الماضي، جراء كم النجوم الهائل الذي تم التعاقد معه إلا أن هؤلاء النجوم لم يسلموا من الانتقادات اللاذعة من قبل النقاد والإعلاميين السعوديين.. "اقرأ التفاصيل"

صفقة الشتاء الجدلية .. الهلال يستعد لخطف لاعب النصر والأخير يضحي بـ"فسخ العقد"

يبدو أنه تنتظرنا الكثير من الإثارة في الميركاتو الشتوي المقبل في دوري روشن السعودي، ليس فقط بالنسبة للأسماء العالمية الكبرى المنتظر التعاقد معها، إنما كذلك على صعيد الصفقات المحلية. "اقرأ التفاصيل"

امرأة تقوده لفقدان صوابه ومشجع يعتدي عليه .. عندما تتساقط المصائب على رأس عبدالرزاق حمدالله في السعودية

يقولون إن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، يعيش حاليًا واحدة من أسوأ لحظاته في دوري روشن السعودي بعد إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو. "اقرأ التفاصيل"

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