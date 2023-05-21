أخبار النصر اليوم | خيانة في منزل رونالدو، وصراع من نوع خاص في المران

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 21 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 21 مايو 2023.

صراع نجوم الوسط في مران النصر

من المتوقع أن يحسم المدرب دينكو إيليتشيتش اليوم خلال مران النصر الثلاثي الذي سيلعب أساسيًا خلال مواجهة الشباب يوم بعد غدٍ الثلاثاء في دوري روشن السعودي.

المدرب أصبح في حيرة من أمره بعدما اشتد الصراع بين 4 لاعبين للعب أساسيًا ضد الشباب، وذلك عقب تعافي عبد المجيد الصليهم وجاهزيته للعب وعودة علي الحسن من الإيقاف.

حسم موقف العقيدي من مواجهة الليوث

بات مؤكدًا غياب نواف العقيدي حارس مرمى النصر عن قمة الشباب في ديربي الرياض بعد غدٍ الثلاثاء بسبب عدم تعافيه من إصابة الكتف.

اللاعب الذي غاب عن آخر مباراتين للنصر بسبب نفس الإصابة لم يتدرب مع المجموعة أمس واكتفى بجلسات علاجية في العيادة، ولذا بات لحاقه باللقاء مستحيلًا.

حسان تمبكتي جاهز لمواجهة النصر

أزال حسان تمبكتي كل الشكوك حول جاهزيته لمواجهة النصر بعد غدٍ الثلاثاء في دوري روشن السعودي.

اللاعب تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الاتفاق يوم الأحد الماضي لكنه تجاوزها تمامًا واستطاع إكمال المران الجماعي مع زملائه أمس مما يؤكد حضوره في الملعب أمام النصر.

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