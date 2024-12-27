أخبار النصر اليوم | استهداف مهاجم جديد .. ومحمد سيماكان يعود إلى الرياض

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024.

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"عائد إلى المنزل" .. سيماكان يعود إلى الرياض بعد انتهاء الإجازة

عاد النجم الفرنسي محمد سيماكان مدافع النصر، إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها مؤخرًا.

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ونشر سيماكان عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة له من الطائرة المتوجهة به إلى الرياض.

"جويدو فينجا قد يرحل خلال ساعات قليلة!" .. اجتماع مصيري مرتقب في النصر

يشهد نادي النصر "اجتماعًا مصيريًا"، يوم السبت القادم؛ لإغلاق واحد من أهم الملفات، في مستقبل هذا الكيان الرياضي السعودي الكبير. "اقرأ التفاصيل"

"محمد صلاح لن يكون مثل ساديو ماني" .. رسالة تحذير من أسطورة ليفربول لإدارة ناديه!

حذر ديتمار هامان، نجم ليفربول الأسبق، إدارة فريقه من التخلي عن محمد صلاح، لاعب الريدز الحالي، وعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

سيقدم له راتبًا أكبر مما طلبه .. النصر يُغري هداف الدوري الفرنسي للتفوق على عمالقة أوروبا!

يبحث نادي النصر حاليًا عن تدعيم صفوفه بمهاجم مميز، بناءً على طلب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، مما جعل أنظاره تذهب إلى الكندي جوناثان ديفيد نجم ليل وهداف الدوري الفرنسي. "اقرأ التفاصيل"

"يُريد شيئًا واحدًا فقط" .. وكيل أعمال فرينكي دي يونج يحسم موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي

حسم علي دورسون وكيل أعمال النجم الهولندي فرينكي دي يونج، حقيقة الأخبار التي تم تداولها، حول عرضه على أندية في دوري روشن السعودي، للحصول على خدماته. "اقرأ التفاصيل"